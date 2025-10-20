Da Dovbyk a Dybala nessuno segna più. Cercasi centravanti

Gasperini continua giustamente a sforzarsi nel vedere il bicchiere mezzo pieno. Il problema è che anche dandogli il credito che merita, resta sempre l'altra metà, ricca di calciatori in difficoltà, di tentativi di riparare ad un mercato che per ora non sta dando nulla alla causa e di qualche errore di reparto che inizia a ripetersi in modo sinistro. Inutile provare ad edulcorare la pillola: se la Roma vuole ambire a restare in zona Champions, deve iniziare a segnare di più. Quale sia la formula: falso nove, con il centra-vanti, con la doppia torre, fate vobis. Perché 7 gol in 7 partite, conoscendo i trascorsi del tecnico, sono a dir poco una miseria. Gasp le sta tentando tutte. Dovbyk e Ferguson non lo convincono, lo abbiamo capito, e per questo motivo sta cercando di puntare sulla qualità, ricevendo delle risposte a metà. (...) Sabato con l'Inter ha invece arretrato Pellegrini, lasciando Soulé largo a destra e alzando Paulo: zero, almeno per un tempo. Perché la squadra è migliorata con l'ingresso di Dovbyk che paradossalmente ha confermato come al netto delle difficoltà di Artem e Ferguson, giochi meglio con un punto di riferimento offensivo. Per questo il club deve venire in soccorso dell'allenatore: a gennaio, più che il famoso esterno di piede destro a sinistra, va preso un 9 con le caratteristiche che chiede Gasp. Che intanto deve provare a correggere degli errori che iniziano a ripetersi un po' troppo frequentemente. Perché la dinamica del gol di Bonny, è uguale a quella dell'errore di Dia nel derby, del tiro strozzato di Meister a Pisa, in parte del gol subito da Simeone col Torino (...)

(Il Messaggero)