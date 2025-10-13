Da Cama a Lulli: Guidi si ricarica con l'azzurro

A Trigoria lo aspettano a braccia aperte. Cristian Cama ha terminato l'avventura nel Mondiale Under 20 con l'Italia e dalla prossima giornata di campionato tornerà a spingere sulla corsia sinistra, con un bagaglio di esperienza in più per se stesso e per la Primavera di Guidi, attesa domenica dalla sfida casalinga contro il Cagliari. [...]

In questi giorni sono impegnati con l'Italia Under 19 tre giocatori della Primavera: i soliti

Alessandro Di Nunzio e Federico Nardin, ma anche Emanuele Lulli, terzino destro che è alla prima convocazione in azzurro. [...] Un premio meritato alla luce di questo avvio di stagione, condito da tre assist, tantissimi chilometri percorsi e prestazioni ampiamente

sopra la media.

(corsport)