Da Artem a Retegui, da Pulisic a CR7: i dieci giorni maledetti per i rigoristi

Il doppio errore di Dovbyk dal dischetto in Europa League contro il Lille sembrava quasi un record imbattibile, forse perché il terzo subito dopo di lui lo aveva fallito Soulé, ma in realtà ci sono voluti pochissimi giorni per il riscatto dell'attaccante ucraino.

E ci ha pensato proprio Erling Haaland, il più forte cannoniere del momento con Mbappé, a emulare il romanista, messo in croce senza pietà dai suoi tifosi. Sabato ben due errori nella sfida della Norvegia contro Israele, in cui poi avrebbe segnato tre gol su azione, tanto per confermare che non c'è nessuno come lui. Rispetto a Dovbyk, dopo la prima parata di Peretz ritenuta irregolare, Haaland ha scelto di tirare dall'altra parte, soluzione intuita dal numero uno israeliano. [...] L'ucraino della Roma, invece, si era intestardito contro Ozer: il secondo rigore lo ha calciato esattamente come il primo e il portiere del Lille aveva intuito la direzione giusta, come poi avrebbe fatto al terzo tentativo giallorosso, di Soulé.

Una serata folle, quella di Roma-Lille, eppure sabato è arrivata una giornata nera per quasi tutti i rigoristi impegnati nella qualificazioni mondiali: non solo Haaland, dunque, ma anche il mitico Ronaldo, più di 150 gol realizzati dal dischetto ma poco freddo e molto spocchioso contro l'irlandese Kelleher, abile ad allungare una gamba sul tiro centrale del portoghese. Un evento anomalo rispetto a quello di Retegui che contro l'Estonia si è fatto parare il rigore da Hein. [...] A vuoto anche il tentativo di Ferran Torres con la Spagna nel match contro la Georgia. Per la cronaca, l'unico che nella serata mondiale è riuscito a trasformare un rigore è stato il lettone Gutkovskis per il momentaneo 2-1 contro Andorrа. [...]

Ma se due giocatori della Roma, Dovbyk e Soulé, hanno "macchiato" quella partita di Europa League contro il Lille, andando indietro nel tempo bisogna ricordare che Francesco Totti è stato uno dei rigoristi più precisi di tutti i tempi, 71 gol su 88 tiri, insieme a Roberto Baggio, 68 gol su 83. E di recente, l'argentino Paredes ha fatto 8 su 8 in giallorosso prima di tornare a casa, mentre Dybala è addirittura a 17 su 17. [...]

Numeri che dimostrano come abbia davvero ragione Totti: i rigori trasformati sono gol veri, tesi che ha sempre sostenuto anche prima di ribadirlo in un audio prodotto - ha scherzato lui stesso - con l'intelligenza artificiale.