Curva chiusa e prevendita lenta

Un Franchi a due facce, nel giro di soli quattro giorni. È questo lo scenario che attende la Fiorentina, chiamata a risollevarsi dopo un avvio di stagione incerto e attesa da due partite che, pur diverse per prestigio e cornice di pubblico, hanno un peso enorme: l'esordio in Conference domani contro il Sigma Olomouc e la sfida di campionato di domenica con la Roma. L'Europa, come spesso accaduto negli ultimi anni, porterà allo stadio molto meno pubblico. Contro l'ottava della Ceska Liga, reduce da una sola vittoria nelle ultime otto gare,

a Campo di Marte sono attesi appena 7.000 spettatori, compresi i 3.400 mini-abbonati del pacchetto che include anche le sfide interne con Aek Atene e Dinamo Kiev. [...] Ben diverso lo scenario che si prospetta domenica, quando la Roma sbarcherà a Firenze. Qui i numeri raccontano un'altra storia: i quasi 13.500 abbonati garantiscono già una base solida, mentre la prevendita partita con slancio ha toccato già quota 17.000 spettatori. Un dato destinato a salire, vista l'importanza del match e il richiamo di una sfida da sempre sentitissima. [...]

(La Nazione)