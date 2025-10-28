Cuesta con Hernani e Ndiaye

Dopo otto giornate la Roma vanta la difesa meno battuta della Serie A con 3 reti, le stesse che poi ha segnato il Parma e che la rendono la squadra meno redditizia del campionato ed d'Europa. [...] Cuesta ha studiato molto bene i suoi avversari e lo dimostra in conferenza stampa: "Ci aspettiamo una squadra che ha volontà di giocare nella metà campo avversaria e che cercherà di attaccare gli spazi. Gasperini è senza dubbio un grande riferimento e ha ispirato tanti colleghi". Intanto il tecnico spagnolo recupera Ndiaye che rientra dalla squalifica e lancia Hernani. Ancora ai box, invece, Almqvist.

(corsport)