Cristante: «Vogliamo i Mondiali»

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Si è preso la Roma, si è ripreso la Nazionale. Bryan Cristante torna a Covercia-no dopo oltre quindici mesi, ma lo fa con lo stesso entusiasmo della prima volta quando - nell'ottobre del 2017 - arrivò la chiamata dell'allora ct Ventura. Da allora sono passati otto anni, 43 presenze in Azzurro e un trionfo agli Europei. «La Nazionale è sempre un obiettivo - ha sottolineato il centrocampista azzurro - è sempre un onore ed è bello venire qui. L'ultima volta era finita male, con una brutta esperienza, ora sono contentissimo di essere tornato: speriamo di scrivere storie più belle rispetto all'ultima pagina». È tornato in Nazionale quasi a fari spenti, così come a fari spenti ogni stagione ottiene il posto da titolare nella squadra di club; passano gli allenatori, ma Cristante resta uno dei punti fermi. «Ho visto il et entusiasta - ammette il centrocampista della Roma - ho trovato un ambiente carico, tutti i ragazzi sono belli vogliosi e il mister ci mette la medesima determinazione che ci ha sempre messo e che lo ha sempre contraddistinto». Cristante si volta per un istante indietro, per cercare di dare una spiegazione alla sue ultime esperienze azzurre. «Non so dire cosa non sia andato, alcune volte c'è stata anche un po' di sfortuna soprattutto per la mancata qualificazione al mondiale in Qatar: poco prima avevamo fatto un bellissimo percorso, in quel caso non fummo fortunati». Nei prossimi due appuntamenti - oltre alla fortuna - serviranno esperienza e sangue freddo: la posta in palio è alta, a partire dalla trasferta contro l'Estonia. «A Tallinn l'atmosfera sarà tosta - ammette Cristante - così come in tutte le partite europee, ancor più quando si gioca in Nazionale dove ti vai a confrontare con i migliori calciatori delle altre nazioni. In campo internazionale non esistono mai partite facili, in ogni gara l'insidia è dietro l'angolo, però noi siamo pronti, sappiamo che dobbiamo vincere, andiamo là con l'obiettivo di portare a casa un unico risultato. Vogliamo andare ai Mondiali con tutte le nostre forze - continua il centrocampista - in questo momento dobbiamo pensare solo all'Estonia perché ritengo fondamentale pensare a una partita alla volta. Dovremo cercare di vincerle tutte, poi si vedremo se saremo passare per i play-off. Ma a tutti questo penseremo più in là, adesso tutta la squadra ha in testa solo la partita contro l'Estonia. Stiamo lavorando nel modo giusto, c'è la possibilità di fare un bellissimo percorso. Rispetto a quello degli ultimi Europei, il gruppo è cresciuto: ci sono tanti giovani che hanno già tanta espe-rienza a livello europeo con diverse partite importanti alle spalle. Bisogna essere ottimisti perché abbiamo un gruppo forte - conclude Cristante - c'è un grande senso di attaccamento alla maglia, il et Gattuso c’ha trasmesso questa sua grande voglia di far bene per la Nazionale».