Cristante, carica Mondiale: «Vogliamo andarci»

LEGGO - Cresce l'attesa per la sfida di domani sera (fischio d'inizio ore 20.45), a Tallin, contro l'Estonia. Gli azzurri devono vincere per blindare il secondo posto nel girone e sfruttare un eventuale passo falso della Norvegia attesa dal confronto con Israele. Il ct Gattuso sta sfruttando ogni seduta di allenamento per capire su chi puntare sia per la gara con l'Estonia (battuta 5-0 nel match d'andata) che per il successivo incontro con Israele (martedì 14 ottobre in una blindatissima Udine). Sicuramente sarà in campo Tonali: «Gattuso - dice il centrocampista del Newcastle - ci trasmette tanto riguardo l'attaccamento alla maglia. In passato ci perdevamo anche in un bicchier d'acqua, al primo gol subito ci creavamo problemi. Ora abbiamo ritrovato coraggio», le parole dell'ex milanista che ha aggiunto: «In serie A? Il livello si alza, e tornerò a giocarci. C'è un altro centrocampista che potrebbe servire molto al ct Gattuso. Si tratta di Cristante che, a 30 anni, sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia della Roma, tanto da riconquistare la maglia della Nazionale: «Vogliamo andare al Mondiale, ora però pensiamo solo all'Estonia consapevoli che dobbiamo portare a casa un solo risultato, la vittoria. Contro l'Estonia sarà gara tosta, mai prenderla sottogamba. Noi comunque siamo pronti e determinati a centrare il nostro obiettivo, sia da primi del girone che attraverso i playoff». L'Italia dovrebbe giocare con un 4-4-2 con Kean e Retegui coppi d'attacco.