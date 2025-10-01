Contro il Frosinone a brillare è Lulli

La fascia brilla, la Roma Primavera pure. Il merito è in gran parte di Emanuele Lulli. Corre, lotta. Si propone. Fino a prendere il fondo e a crossare. È proprio un cross del numero 27 a regalare a Della Rocca la gioia del gol col Frosinone. [...] Le sgroppate, comunque, non sono casuali. A parlarne è il diretto interessato: «Quella del gol è una giocata che ci riesce bene e che sfrutta le mie caratteristiche. Ma devo migliorare anche in altri tipi di giocate». Soddisfazione e, al tempo stesso, consapevolezza di poter dare di più. Nonostante una prestazione, quella coi ciociari, da stropicciarsi gli occhi. [...] 90 minuti alla Lulli sono tanti, forse a tratti stremanti: nel match di Trigoria, il classe 2007 ricopre tutta la fascia. Fino alla tana del portiere avversario. La zona maggiormente calpestata, "covo" di insidie per i difensori avversari. Tra tutti i calciatori della Roma, e inoltre quello più presente nell'area ciociara. [...] C'è dell'altro: col Frosinone, Lulli tenta ben 9 dribbling, riuscendo a completarne 7. [...] E se la gestione del pallone non è poi così efficace (66% dei passaggi riusciti e 24 palle perse), lo stesso non si può dire della fase difensiva. 13 duelli vinti, solo 2 falli, 3 rinvii difensivi. Tanta, tantissima grinta nei contrasti. E, come ciliegina sulla torta, i 4 passaggi chiave effettuati in zona offensiva. [...] Cercato dai compagni. E, chissà, magari anche da Gasperini: lo aveva chiamato col Neom, dandogli modo di vivere una parte del sogno. [...]

(Il Romanista)