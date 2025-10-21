Con il Plzen già 53 mila cuori giallorossi

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Una sconfitta da archiviare immediatamente ed un trend interno da invertire. Giovedì sera allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Viktoria Plzen valevole per la terza giornata della fase campionato di Europa League. (...) Per tornare ad essere un fattore determinate i tifosi della Roma sono pronti a colorare nuovamente l’impianto già a partire da giovedì sera. Per la partita interna infatti contro il Viktoria Plzen, a due giorni di distanza dall’evento, sono già previsti circa 53 mila sostenitori romanisti pronti a spingere la squadra verso il secondo successo della fase campionato. Per una partita infrasettimanale alle 21 si tratta di una risposta importante che potrebbe anche essere destinata ad aumentare nelle restanti 48 ore che ci separano dalla partita. (...)