Con il Parma già certi 58.500 tifosi

Dopo i diecimila di Reggio Emilia, i sessantamila dell'Olimpico, il pallottoliere del tifo giallorosso continua a correre con i soliti numeri da record. La Roma, infatti, domenica ha espugnato il Mapei accompagnata da un pubblico per lo più proveniente dalla Capitale. Domani nelle mura amiche ci torna per davvero e ritroverà la solita cornice per la sfida contro il Parma. Fino a ieri sera, erano certi di un posto 58.500 tifosi e non manca molto quindi all'ennesimo sold out che sarebbe il 75esimo dell'era Friedkin. L'obiettivo di Gasperini è iniziare ad invertire il pericoloso trend casalingo, dove fin qui ha incassato 4 sconfitte di cui 2 in Europa.

(corsport)