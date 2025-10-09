Ciclone Friedkin, fiducia a Trigoria: "Gasp fantastico, è in linea con noi"

Una giornata pienissima, iniziata con le riunioni dell'ECA e proseguita a Trigoria, dove Dan Friedkin ha assistito agli allenamenti. Oggi sarà ancora presente all'ECA ed incontrerà il sindaco Roberto Gualtieri per fare il punto sullo stadio di Pietralata. [...] L'ultima volta che Dan era stato "nel quartier generale" era lo scorso agosto e ieri ci è tornato per salutare la squadra. Il presidente ha avuto anche un colloquio con Gasperini e Massara. [...]

In mattinata, invece, aveva partecipato all'assemblea dell'ECA, dove si è soffermato a parlare anche della Roma e del suo tecnico: "L'allenatore è fantastico, la sua etica del lavoro è incredibile. Ha molte richieste, lavora duro ed è molto serio. Non potremmo essere più felici". [...] E allora oggi il presidente si occuperà di stadio con il sindaco Gualtieri, ma, potrebbe anche incontrarsi con Claudio Ranieri. [...]

(gasport)