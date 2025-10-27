"Ciao Beatrice": il saluto dei romanisti

Per lei, che di passione per lo sport ha vissuto, è arrivato il tributo sui campi da gioco due giorni dopo la sua tragica morte sulla Cristoforo Colombo, giovane vittima di un incidente stradale scaturito dalla follia di una corsa clandestina tra ragazzi. Beatrice Bellucci, ventenne, studentessa di Giurisprudenza a Roma Tre, è stata ricordata dai tifosi giallorossi in trasferta, con uno striscione esposto nella curva ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove la Roma ha affrontato il Sassuolo: «Ciao Beatrice» le parole scritte nero su bianco mentre tutti in piedi le tributavano un lungo applauso. Il pensiero per la giovane che amava andare all'Olimpico con il papà Andrea, arriva dopo quello della società: «La As Roma piange la scomparsa di Beatrice Bellucci - aveva scritto in una nota -, vittima della violenza stradale, che portava nel cuore i nostri colori».

(corsera)