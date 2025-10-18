Chivu, ritorno al futuro. Dall'Olimpico al triplete con l'Inter. Roma l'ha amato ma lo fischierà

[...] Roma e la Roma sono un percorso umano, più che professionale, che attraverso molte tappe ha segnato la sua vita per sempre. Cristian Chivu stasera torna all'Olimpico da allenatore dell'Inter. [...] È andato via proprio quando non se ne sarebbe più andato. Estate 2007, la Roma ha appena vinto la Coppa Italia contro l'Inter resistendo a San Siro dopo il robusto 6-2 dell'Olimpico. Chivu è raggiante, perché si sta godendo il primo trofeo "italiano". Bussa alla porta del ds, Daniele Prade: «Che facciamo con il contratto?». [...] Passa qualche giorno: la Roma avverte Chivu che lo ha venduto al Real Madrid per 18 milioni. C'è però un piccolo dettaglio: Cristian nel frattempo si è accordato proprio con l'Inter e non intende rimangiarsi la parola data. [...] Alla fine prevarrà la linea del giocatore: Chivu firmerà per l'Inter. Prima però la Roma vive settimane complicate. I tifosi considerano Chivu un traditore, perché è spesso così che funziona: i club, tanti club, accollano al professionista in partenza la responsabilità dello strappo. [...] Chivu viene punito due volte: non viene invitato all'amichevole dell'Olimpico per gli 80 anni della società e, soprattutto, deve allenarsi al Flaminio in un caldissimo open day nel quale la gente lo fischia e lo insulta di continuo. [...] Stasera, già lo sa, sarà subissato dall'ostilità dei vecchi amici. [...] A Roma ha vissuto attimi strabilianti, soprattutto il primo anno quando con Capello per un po' sognò lo scudetto, ha sofferto per un lungo infortunio che gli impedì di aiutare i compagni sprofondati in zona retrocessione, ha chiuso in bellezza con un titolo festeggiato proprio a San Siro, lo stadio che sarebbe diventato suo. Un'uscita di scena che, se fosse stata studiata, non sarebbe venuta cosi bene. Peccato averla guastata con la scia di polemiche. Ma gli amori veri non finiscono mai tra i sorrisi.

(Gasport)