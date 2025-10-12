Chivu, è allarme Toro. Spremuto dall'Argentina

[...] Dalla prima settimana della sosta per le nazionali non sono arrivate buone notizie in casa Inter sul fronte Lautaro Martinez. Come scritto, mercoledì sera è giunta dagli Stati Uniti la notizia dello slittamento dalla notte italiana fra il 13 e il 14 ottobre a quella successiva del test fra i campioni del Mondo e il Portorico, spostata da Chicago a Ford Lauderdale per motivi di sicurezza visti i disordini sorti dalle proteste contro le politiche di immigrazione di Donald Trump. Così facendo, però, Lautaro Martinez arriverà a Milano il pomeriggio del 16 ottobre quando nei programmi originari sarebbe dovuto rientrare il 15, riposare e poi presentarsi alla Pinetina per svolgere due allenamenti, giovedì 16 appunto e venerdì 17, prima della trasferta all'Olimpico contro la Roma in programma sabato 18 alle 20.45. [...] Già, perché nella notte fra venerdì e sabato il capitano dell'Inter è rimasto in campo per tutto il match contro il Venezuela, una partita stregata per il "Toro" che ha servito l'assist per l'1-0 di Lo Celso al 31' del primo tempo, però ha poi dovuto fare i conti con Contreras, portiere de "la Vinotinto" che ha parato di tutto. [...] Quindi una frase che può far sperare l'Inter: «Martedì tutti i nuovi calciatori giocheranno sicuramente, col Venezuela non hanno avuto la possibilità e spero che ne approfittino». Chivu, che a Roma dovrà fare a meno al 99% di Thuram, ci conta. [...] Il tecnico romeno dovrà valutare le condizioni con cui l'argentino rientrerà e capire se e come utilizzarlo a Roma, se dall'inizio in coppia con Bonny, o portarlo in panchina lasciando spazio a Pio Esposito. Molto dipenderà dalla partita di martedì contro Portorico: Pochettino farà un regalo all'Inter?

(Tuttosport)