Celik, Pisilli e Ziolkowski: quando la sosta regala sorrisi

Vincere aiuta a vincere e il momento d'oro dei giallorossi ha ripercussioni positive su buona parte del gruppo, anche sui giocatori che in questi giorni si trovano lontani da Trigoria. [...]

Celik sta vivendo uno dei migliori momenti in carriera, secondo solamente all'anno dello scudetto con il Lille. Titolare fisso nella Roma e due giorni fa ha trovato il primo gol con la Turchia nella rotonda vittoria per 6-1 contro la Bulgaria. Da una fascia all'altra anche Tsimikas ha trovato la gioia personale con la Grecia e lancia un segnale a Gasperini. [...]

Al festival del gol si è aggiunto Pisilli che ha addirittura trovato una doppietta con la Nazionale Under 21. [...] Non ha trovato la rete, ma Ziolkowski ha strappato applausi nella prima da titolare con la Polonia. Novanta minuti in campo nell'amichevole con la Nuova Zelanda vinta 1-0. Gasp lo tiene d'occhio e nelle gerarchie ha ormai staccato Ghilardi (ancora zero minuti in stagione) e Hermoso. Anche El Aynaoui non ha sfigurato con la maglia del Marocco.

