C'è tutta la Roma contro l'Inter: e Gasperini lucida Dybala e Bailey

Gasperini ce lo immaginiamo impaziente di vedere un'altra Roma. Non che quella in campo gli sia dispiaciuta, ma, vuole dei miglioramenti dal punto di vista offensivo. C'è chi li chiama i "game changer", ovvero giocatori che entrando ti cambiano la partita. Ecco, contro l'Inter, sarà la prima volta che i giallorossi si presenteranno al completo. Sia Dybala che Bailey, infatti, partiranno dalla panchina contro la squadra di Chivu, mentre, spazio al tridente composto da Pellegrini, Soulé e Dovbyk. [...] Tra oggi e domani il giamaicano farà il suo primo vero allenamento con i compagni e Gasp è impaziente, perché, ha caratteristiche che in rosa non ha nessun altro. [...] In generale, il tecnico fino a qui ha avuto poco e nulla a livello di giocate decisive dalla panchina: l'assist di Pellegrini a Ndicka contro il Nizza. La Roma è quindi chiamata al compito più grande: smentire chi sostiene che sia già arrivata al top.

(corsera)