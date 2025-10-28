C'è il Parma: Soulé torna titolare

La Roma è tornata a lavorare a Trigoria dopo la vittoria contro il Sassuolo. Giornata di scarico per chi ha giocato, seduta più intensa per chi è rimasto in panchina. Gasperini ha già iniziato a preparare la sfida di domani contro il Parma, appuntamento che impone nuove rotazioni. Dybala dovrebbe essere confermato dal primo minuto e al suo fianco dovrebbe rivedersi Soulé, con ogni probabilità al posto di Bailey. Sulle fasce resta più di un dubbio. Tsimikas sembra destinato alla bocciatura, mentre, Angelino non è ancora disponibile. A sinistra dovrebbe esserci Wesley, ma non è escluso che possa giocare El Shaarawy. A destra potrebbe trovare spazio Rensch e la linea difensiva sarà nuovamente formata da Celik, Mancini e Ndicka. A centrocampo Gasperini valuta due opzioni: il terzetto Koné-El Aynaoui-Cristante oppure rilanciare Pellegrini. [...]

(corsera)