C'è Hermoso. Dubbio esterni. Torna Dovbyk

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Due titolari a riposo. Ad annunciarlo è stato Gasperini, che lascerà N'Dicka e Cristante in panchina nella sfida di oggi con il Vikoria Plzen. Hermoso prenderà il posto dell'ivoriano, mentre in mezzo al campo - al fianco di Koné - El Aynaoui viaggia verso la terza titolarità consecutiva in Europa League. A completare il terzetto difensivo Mancini e Celik, ma non è da escludere l'esordio dall'inizio di Ziolkowski. In questo caso, il tecnico della Roma potrebbe avanzare il turco sulla corsia di destra. Altrimenti, Rensch è favorito su Wesley in quella zona di campo, mentre Tsimikas dovrebbe occupare la fascia opposta. L'olandese, però, potrebbe anche essere impiegato a sinistra. Torna il centravanti di ruolo dopo l'esperimento del tridente leggero visto con l'Inter. Dovbyk è avanti nel ballottaggio con Ferguson. Alle spalle dell'ucraino, Dybala può partire nuovamente dall'inizio insieme ad uno tra Soulé - in vantaggio - ed El Sharaawy, mentre Bailey, reduce dai primi minuti in giallorosso, è pronto ad entrare a gara in corso.