C'è Dybala. Ballottaggio tra Dovbyk e Pellegrini

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - È tempo di Joya. Le risposte positive delle ultime settimane hanno convinto Gian Piero Gasperini a puntare su Paulo Dybala nella sfida contro l'Inter. L'argentino ha lavorato bene durante la sosta ed è pronto per tornare in campo dal primo minuto. Il principale dubbio di formazione, quindi, riguarda chi andrà a completare il tridente offensivo con la Joya e Soulé. E aperto il ballottaggio tra Pellegrini e Dovbyk, mentre Ferguson resta più defilato. Il numero sette giallorosso prenderebbe in consegna Çalhanoglu, motore del centrocampo di Chivu. L'impiego dell'ex capitano della Roma anziché dell'ucraino consentirebbe a Gasperini di non offrire punti di riferimento alla difesa nerazzurra. Il tecnico di Grugliasco si porta in panchina anche Leon Bailey, per la prima volta nella lista dei convocati da quando è sbarcato nella Capitale. Assente, invece, Angeliño che non ha recuperato dalla bronchite asmatica. Il posto dello spagnolo dovrebbe essere occupato da Tsimikas, avanti nel ballottaggio con Rensch.