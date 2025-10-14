C'è del Gasp in Chivu: verticalizzazioni e aggressività i punti in comune

L'Inter è in marcia. Cristian Chivu la sta traghettando verso un nuovo calcio. Il tecnico romeno non ha cancellato il lavoro di Simone Inzaghi, ma, lo sta plasmando a suo piacimento. C'è del Gasperini in questo Chivu e sabato, Roma-Inter misurerà affinità e diversità tra i due allenatori. [...] Il calcio di Gasp è fondato sull'aggressività e sugli uno contro uno, il tecnico chiede che i suoi giocatori vadano a marcare gli avversari il più in alto possibile. Uguale sta facendo Chivu, la sua Inter ha una linea difensiva molto più alta e verticale. Le verticalizzazioni, infatti, sono l'altro punto in comune con Gasperini. La sua Roma brilla per la robustezza difensiva e in campionato è la squadra che ha subito meno gol. L'Inter, invece, è quella che ne ha segnati di più. [...] Ciò che divide i due allenatori è il sistema di gioco. Entrambi utilizzano la difesa a 3, ma, Gasperini punta su tre giocatori offensivi, mentre, Chivu è rimasto ancorato al 3-5-2 di Inzaghi. Sull'esperienza, invece, non c'è partita. Il tecnico romeno toccherà quota 20 panchine in Serie A, Gasperini farà 606.

(gasport)