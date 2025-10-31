Caviglia ko: Ferguson torna dopo la sosta

Evan Ferguson è come quell'uomo che va a farsi un giretto mentre la fortuna bussa alla sua porta. Il centravanti irlandese, dopo un mese in cui non vedeva la maglia da titolare in campionato (l'ultima al derby del 21 settembre), contro il Parma è stato colpito al 18° secondo di partita da un'entrataccia di Valenti. Ha convissuto con il dolore per altri sei minuti, poi ha chiesto il cambio. Ieri gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsula legamentoso. Sarà dunque costretto a saltare la trasferta dl domenica contro il Milan, quella in Scozia con il Rangers e la sfida contro l'Udinese, l'ultima prima della sosta di novembre. Due settimane è II tempo minimo per recuperare da un contrattempo del genere. Ma nel suo caso potrebbe volerci anche qualcosa in più. (...) Prima della firma sul contratto che lo ha legato alla Roma fino a fine stagione (con possibilità di riscatto per 35 milioni) Ferguson è passato da un controllo con il professor Ahlbaumer, ortopedico di fiducia dei Friedkin. (...)

(corsport)