Casa dolce casa

Da qualche anno a questa parte l'Olimpico è diventato molto più di un semplice stadio per la Roma: è il fortino europeo in cui i giallorossi hanno costruito gran parte delle proprie ambizioni. Lo confermano i numeri: dal 26 agosto 2021 — Roma-Trabzonspor 3-0 — a oggi la squadra ha giocato 27 gare casalinghe tra Conference ed Europa League, ottenendo 22 vittorie (sarebbero 21 per le statistiche, ma il pareggio col Feyenoord si è poi trasformato in esultanza totale dopo i rigori), 3 pareggi e soltanto 2 sconfitte. Un ruolino che racconta meglio di qualunque altra analisi quanto il fattore campo pesi nelle notti europee della Roma. E non è un caso che anche oggi, alle 18.45 contro il Lilla, l'Olimpico sarà ancora una volta esaurito: sarà il sold out numero 74 dell'era Friedkin. (...) Le uniche due sconfitte restano eccezioni significative ma spiegabili. Il ko contro il Betis, nell'autunno 2022, non ha impedito la qualificazione alla fase successiva, quasi un incidente di percorso. Più do-

loroso, invece, lo 0-2 in semifinale contro il Bayer Leverkusen, la squadra "invincibile" di Xabi Alonso che solo l'Atalanta di Gasperini è riuscita ad abbattere, in finale. Ma nel complesso la Roma ha saputo fare dell'Olimpico la sua casa ideale. (...)

(corsera)