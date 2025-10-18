Candela: "Roma-Inter non sarà una partita da 0-0 e nessuno si accontenterà del pareggio. I giallorossi vogliono restare in vetta"

TUTTOSPORT - Vincent Candela, ex difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è sofferma sul big match di questa sera tra i giallorossi e l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

Ha giocato con Chivu: che ricordi ha dell'attuale tecnico dell'Inter?

"Era un guerriero intelligente. Parliamo di un ex difensore molto lucido negli interventi, tecnico e perspicace anche in mezzo al campo, il che non è da tutti. Un campione che ha vinto tanto in carriera, sia all'Inter, ma anche con la Roma. E poi è uno che si fa rispettare nel modo giusto. Non gli serve strillare per farsi ascoltare. E questa dote la stiamo vedendo anche ora che è diventato allenatore".

Come vede la gara di questa sera?

"Chivu fa pressare molto alti i suoi, contro mister Gasperini sarà bello, avrà di fronte uno con un'esperienza molto forte. Non sarà una partita da 0-0, ma una gara da giocarsi anche tatticamente. La Roma vuole restare prima, l'Inter vuole tornare in vetta. Né i nerazzurri, né i giallorossi si accontenteranno del pareggio".