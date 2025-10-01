Calciomercato Roma: occhi su Pellegrino. Il Parma lo valuta almeno 30 milioni

La Roma è intenzionata a migliorare il reparto offensivo e tra gli obiettivi del club giallorosso c'è anche un centravanti. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, i capitolini hanno messo gli occhi su Mateo Pellegrino del Parma. Al momento però è molto complicato che il discorso possa essere già valido per la sessione invernale di mercato, dato che la società emiliana vuole blindare il bomber fino all'estate in seguito al rifiuto di un'offerta dall'estero da 15 milioni di euro ricevuta nel mese di luglio. L'attaccante vale almeno il doppio e il prezzo può aumentare ulteriormente. Intanto gli scout di Atletico Madrid, Villarreal, Tottenham, West Ham e Nottingham Forest si sono recati allo Stadio Tardini in più di un'occasione per osservarlo da vicino.

