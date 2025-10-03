Cairo ha già il sì di De Rossi. Svolta granata dietro l'angolo

Daniele De Rossi è più di una suggestione per la panchina del Torino. L'ex allenatore della Roma la scorsa settimana ha raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto in scadenza 2027 con il club giallorosso, rinunciando a circa 4 milioni di euro, mantenendo un rapporto di stima e massima fiducia con la Roma. Ed è balzato in pole su Raffaele Palladino, Alessio Dionisi e il ritorno di Paolo Vanoli per l'eventuale sostituzione di Marco Baroni in panchina. C'è già un accordo di massima con Urbano Cairo [...] Sulle tracce di De Rossi c'è anche la Fiorentina, ma i granata si sono mossi in anticipo e in questo momento l'ex capitan futuro ha dato la precedenza al progetto granata, dopo aver valutato e rifiutato una serie di proposte tra cui quella del Monza, nono in classifica in Serie B, con 8 punti dopo 6 giornate. [...]

(Il Messaggero)