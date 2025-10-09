Bove via dall'incubo: vuol tornare a giocare

La vita può cambiare in un attimo. Ma questo è uno dei casi in cui bisogna festeggiare la seconda possibilità: c'è stato un lungo momento in cui abbiamo tremato per Edoardo Bove, abbattuto sul campo da un malore durante Fiorentina-Inter. Oggi, è un ragazzo che sogna: al Festival dello Sport racconterà la sua esperienza e le sue ambizioni. Non può che essere grato al destino che ha interrotto la carriera sul più bello ma nemmeno maledirlo. Da quando i medici dell'ospedale di Firenze gli hanno impiantato un defibrillatore sottocutaneo, Bove non può più giocare in Italia a causa dei protocolli, diventati ferrei dopo la morte di Davide Astori. Ma Edoardo sta ultimando gli ultimi controlli che gli dovrebbero restituire l'idoneità agonistica. Di conseguenza potrebbe presto tornare calciatore. Bove conta di seguire l'esempio di Christian Eriksen con il placet della Roma, che è tornata proprietaria del suo cartellino.

(Gazzetta dello Sport Festival dello Sport)