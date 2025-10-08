Bologna, Sartori: "Gasperini bravo a dare continuità al lavoro di Ranieri. La Roma ha un passo da Champions"

LA REPUBBLICA - Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, ha rilasciato un'intervista dall'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati ha parlato di Gian Piero Gasperini, con il quale ha lavorato ai tempi dell'Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni: "La Roma ha un passo da Champions fin dall’anno scorso con Ranieri. Gasperini è un buon allenatore, è stato bravo a dare continuità mettendoci del suo".