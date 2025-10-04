Bassa qualità

È sempre difficile pensare di proporre un calcio ad alta velocità-intensità e allo stesso tempo ad alta qualità. La Roma ha nelle corde il ritmo, che riesce a tenere alto, come l'altra sera contro il Lille, un aspetto, questo, riconosciuto ed evidenziato anche dallo stesso Gasperini. [...] L'uomo di maggiore qualità, Dybala, è assente. Un calciatore con il calcio nella testa e nei piedi, il migliore nella rosa della Roma, ma Gasperini ce lo ha avuto per tre spezzoni di partita (Bologna, Pisa e Torino) e poi ci ha dovuto rinunciare per via dei soliti problemi muscolari che lo hanno colpito e che lo affliggono da tempo. [...] Un calciatore del genere vale la pena averlo se è in buone condizioni, se continuo nelle prestazioni, se intenso come la Roma a cui pensa Gasp. [...] Uno la Roma ce l'ha e si chiama Bailey, ma pure lui, chi l'ha visto? Tornerà dopo la sosta, intanto Gasp si gode il rientro in gruppo di Dybala, il che non significa che potrà giocare già a Firenze, né che potrà farlo per novanta minuti. Soulé è in grado di saltare l'uomo, ma ogni tanto si perde, è giovane e deve crescere ancora: per ora i numeri non sono di un top, un assist e due reti. Il tecnico ha recuperato Pellegrini, un calciatore di qualità, ma Lorenzo non è un corridore, la velocità e i cambi di direzione non sono il suo lato migliore; è bravo nella regia sulla trequarti, che è un'altra cosa. Gasp l'altra sera con il Lille lo ha sostituito (e lui c'è rimasto anche male): pensava che, con ElSha, poteva scardinare meglio la difesa dei francesi. Ma il Faraone sembra aver perso quella spinta offensiva, come se si fosse appiattito sulle vecchie abitudini, quello dell'esterno a tuttafascia. La qualità vuol dire: non perdere il pallone facilmente, avere la giocata vincente, il tiro, il passaggio illuminante. Un aspetto che, al momento, Gasp non trova nemmeno nel centravanti, dopo essersi arrotolato nell'alternanza tra Ferguson e Dovbyk. Uno è Indietro di condizione e sempre sul punto di esplodere, l'altro intristito e rigenerato dal gol col Verona e ora di nuovo alle prese con le critiche per il doppio errore dal dischetto. [...] E al momento, la Roma sembra pagare un po' il lavoro pesante svolto in estate, del resto le squadre di Gasp non hanno mai avuto un avvio folgorante. Un lavoro che ha dato i suoi frutti nelle prime due giornate di campionato, quando in campo è andata una squadra più sciolta. Il primo tempo con il Bologna, per intenderci, è stato il migliore sotto questo aspetto. [...]

(Il Messaggero)