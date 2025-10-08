Bailey verso il recupero: l’Inter nel mirino. Wesley resta e punta il rientro in gruppo

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - La sosta per le nazionali è ufficialmente iniziata e nelle scorse ore Trigoria si è svuotata. (...) Per il popolo giallorosso è già iniziato il conto alla rovescia per rivedere la Roma in campo: prossimo appuntamento fissato per sabato 18 all’Olimpico per il big match contro l’Inter di Chivu. Sperando che tutto l’organico sia al completo per la sfida con i nerazzurri, si attende con ansia anche la prima presenza di Leon Bailey. Il giamaicano ha svolto solo una seduta di allenamento in gruppo (il 20 agosto) dopodiché lo stop a causa di una lesione miotendinea al retto femorale della gamba destra che lo ha costretto a rimanere ai box fino a questo momento. In questi giorni Bailey ha svolto sedute di allenamento individuale e ora sembrerebbe essere pronto a tornare ad allenarsi insieme al resto del gruppo per poi puntare alla prima convocazione proprio per la partita contro l’Inter. (...) Sono ben 11 i calciatori che hanno lasciato la Capitale per aggregarsi con le rispettive nazionali. Anche Wesley sarebbe dovuto partite per raggiungere il Brasile di Ancelotti per le sfide contro Corea del Sud e Giappone, ma a causa di una contusione rimediata nella partita del Franchi contro la Fiorentina. L’esterno, insieme allo staff medico giallorosso, ha scelto di rimanere a Trigoria. (...)