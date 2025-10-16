Bailey torna in gruppo. Angelino verso il forfait

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Finalmente Bailey. Dopo un paio di settimane di lavoro individuale, ieri l'attaccante in prestito dall'Aston Villa è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il giamaicano è guarito dalla lesione miotendinea al retto femorale della gamba destra che lo aveva fermato nel giorno - il 20 agosto - del suo primo allenamento con Roma. Il numero trentuno giallorosso sarà convocato, per la prima volta, per la sfida contro l'Inter in programma sabato sera all'Olimpico. Da capire, poi, se Gasperini vorrà concedergli fin da subito qualche minuto oppure rimandare l'esordio in giallorosso alla sfida di Europa League di giovedì prossimo contro il Viktoria Plzen. Ancora lavoro individuale, invece, per Angelino, alle prese con una bronchite asmatica. L'influenza aveva costretto lo spagnolo a seguire dalla panchina la sfida con il Lille e a saltare la trasferta di Firenze. L'ex Lipsia difficilmente sarà a disposizione del tecnico di Grugliasco. Sul lato sinistro, dunque, Tsimikas viaggia verso una maglia da titolare.