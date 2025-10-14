Bailey, scatti e riscatti: l'ala pronta per decollare

Ne avrà per un mese, dicevano. E invece la tappa in infermeria di Leon Bailey è durata più del previsto. Prudenza è stata la parola d'ordine a Trigoria e a predicarla è Gian Piero Gasperini in persona. La stagione lunga, gli impegni sono tanti e il tecnico ha chiesto di rallentare con la gestione degli infortuni. Così, i 30 giorni previsti inizialmente per il giamaicano, sono diventati cinquanta. Oggi tornerà in gruppo e Gasperini lo accoglierà con un sorriso grande. Bailey non ha la classe di Dybala o la tecnica di Pellegrini, il tiro di El Shaarawy o il sinistro di Soulé, ma, tra tutti i trequartisti è quello che possiede più fisicità, sprint e abilità palla al piede in corsa. [...] Tutta la sua esperienza, ora sarà a disposizione di una squadra che fino ad ora ha fatto fatica a costruire il gioco e occasioni da gol. [...] Il piano di Gasperini è questo: portare il giamaicano in panchina contro l'Inter, magari facendo anche debuttare, e poi, farlo partire titolare contro il Plzen in Europa League.

(corsport)