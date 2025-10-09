Bailey, il ritorno si avvicina: Angelino e Wesley ancora out

La prima seduta in vista dell'Inter sotto gli occhi di Dan Friedkin, ma, con tanti assenti. La Roma di Gasperini si è ritrovata ieri a Trigoria. Oltre agli 11 giocatori impegnati con le loro nazionali, all'appello mancavano anche Angelino e Wesley. Lo spagnolo è ancora influenzato, mentre, precauzione per il brasiliano che ha rifiutato la chiamata del Brasile per una contusione alla caviglia. Un problema che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza nel match contro la formazione di Chivu. C'è grande attesa, invece, per il ritorno di Bailey che si è allenato solo una volta in gruppo da quando è arrivato. Il giamaicano ieri ha svolto lavoro differenziato e dovrebbe rientrare la prossima settimana. Nessun problema, infine, per Dybala.

(gasport)