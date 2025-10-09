Bailey avanti piano: lavora a parte. Dybala e Soulé le armi anti-Inter

Terminati i due giorni di riposo, Trigoria ha riaperto le porte. È iniziata la marcia d'avvicinamento alla super sfida contro l'Inter in programma tra 10 giorni. Sotto gli occhi di Dan Friedkin, Gasperini ha lavorato con il gruppo a metà servizio. Oltre agli 11 impegnati con le Nazionali, altri 3 sono ancora indisponibili. Rimandato ancora una volta il primo allenamento in gruppo di Leon Bailey che ormai è fuori da due mesi. Lo staff medico non vuole correre rischi e lo vuole tutelare. Stesso discorso per Angelino e Wesley. [...] Arrivano buone notizie dal ritiro dell'Irlanda, perché Evan Ferguson sta bene nonostante sia partito con un problema alla caviglia. Ieri ha svolto solo una parte di allenamento in gruppo, ma, è pronto a scendere in campo contro il Portogallo. [...] Non è in programma un test amichevole a Trigoria avendo così pochi giocatori a disposizione. Aspettando Bailey, Gasperini in questi giorni lavorerà molto su El Shaarawy, Baldanzi, Pellegrini, Dybala e Soulé. [...]

(Il Messaggero)