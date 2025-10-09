Bailey ancora a parte. Out Wesley

IL TEMPO (G. TUR.) - Ripresa senza rientri. Dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini, ieri pomeriggio la Roma si è ritrovata al Fulvio Bernardini, orfana degli 11 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Non era presente neanche Angelino, ancora alle prese con l'influenza. Il tecnico di Grugliasco dovrà attendere ancora prima di vedere Leon Bailey aggregato nuovamente al resto della squadra. Ieri, l'attaccante giamaicano si è allenato individualmente. Giornate di terapie e un pò di lavoro differenziato per Wesley. L'esterno brasiliano ha dovuto rinunciare alla chiamata di Ancelotti per gli impegni con il Brasile a causa di un duro colpo subito contro la Fiorentina. Non preoccupano, almeno in Irlanda, le condizioni di Evan Ferguson.