Bailey adesso avrà più minuti. Con lui la squadra è imprevedibile

Il ruggito lo ha dovuto trattenere per due mesi a causa di una lesione al retto femorale rimediata poco dopo il suo sbarco a Roma. Ma ora Leon Bailey è pronto a farsi sentire in un attacco che fatica a trovare la via del gol. (...) Gasperini sorride ed è pronto a lanciarlo domani contro il Viktoria Plzen. Dal primo minuto o per uno spezzone come contro l'Inter, magari con un minutaggio più alto. Il ballottaggio è con EI Shaarawy, mentre Soulé sembra destinato a un turno di riposo in vista dei due impegni ravvicinati con Sassuolo e Parma. (...) Ma al giamaicano la posizione cambia poco. In carriera ha giocato 175 partite a destra e 138 a sinistra con una media gol di 0,20 sul lato mancino (28 in 138 gare) e 0,19 dall'altra parte (34 in 175). Proprio i numeri di cui ha bisogno la Roma.

(gasport)