Azzurrini che show: Camarda da record e doppio Pisilli. La Svezia è travolta

Una serata perfetta per l'Italia Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 4-0 la Svezia e prosegue a punteggio pieno il cammino di qualificazione europea. Protagonisti assoluti due giovani talenti: Francesco Camarda, che al debutto diventa il più giovane marcatore della selezione con un audace "cucchiaio" su rigore, e soprattutto il giallorosso Niccolò Pisilli.

"Piso", autore di una doppietta e di un palo, è stato il migliore in campo. Ha sbloccato la partita sfruttando un errore difensivo e ha chiuso i conti con il gol del 3-0 al termine di un'azione corale spettacolare. La sua prestazione, unita a quella di tutto il gruppo, dimostra l'ottimo lavoro del CT Baldini, che sta creando una squadra che si diverte e diverte.

La vittoria è stata schiacciante, con gli azzurrini padroni del campo dall'inizio alla fine. (...) L'Italia continua il suo percorso netto, mostrando un gioco brillante e un gruppo solido, con Pisilli sempre più al centro del progetto.

(gasport)