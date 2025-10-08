Atletismo e duttilità. Così Celik si è preso un posto al sole

«Ha forza atletica, esplosività e duttilità: caratteristiche fondamentali nelle nostre dinamiche di squadra». Parole di Gian Piero Gasperini ma pochi, fino alle ultime partite, avrebbero accostato questo identikit a Zeki Celik. E invece... il difensore turco, dopo anni di precariato, sembra aver trovato un posto al sole. Dopo un inizio in sordina — squalificato alla prima contro il Bologna per i cartellini gialli accumulati nello scorso campionato; solo 8 minuti a Pisa e 11 contro il Torino — è diventato un punto fisso nelle scelte di formazione: 450 minuti su 450 contro Lazio, Verona e Fiorentina in campionato e contro Nizza e Lille in Europa League. (...) Celik è il classico esempio di calciatore utile alla squadra senza essere un top. I compagni gli vogliono bene. Quando Dazn gli ha conferito il premio di migliore in campo per Roma-Verona (suo l'assist per l'1-0 di Dovbyk) lo hanno preso in giro ma con affetto. Non era abituato a essere il man of the match. (...) Zeki ha 28 anni, è stato pagato dalla Roma (al Lille) 7 milioni e 400mila euro nel luglio 2022, ne guadagna 2 netti all'anno più bonus. Probabilmente il giocatore è entrato nella piena maturità. Ma c'è un problema: ha il contratto in scadenza a giugno, meglio stringere per il rinnovo.

(corsera)