Assemblea Eca a Roma, Friedkin atteso in città

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Dan Friedkin è atteso nella Capitale. Dal 7 al 9 ottobre è in programma a Roma la trentaduesima Assemblea generale dell'ECA (European Club Association) alla quale prenderanno parte i dirigenti senior dei club membri. Anche Dan Friedkin fa parte dell'Associazione europea per club. Nello specifico, il presidente della Roma ricopre il ruolo di membro del comitato esecutivo dal 2021 e ha sempre partecipato alle varie riunioni degli ultimi anni. Prima, però, la tappa in Scozia. Da ieri, infatti, è cominciato il prestigioso torneo di golf Alfred Dunhill Links Championship, al quale - come lo scorso anno - parteciperà Dan Friedkin insieme al figlio Ryan. La competizione si giocherà sugli iconici campi Old Course di St Andrews, Carnoustie e Kingsbarns e terminerà domenica.