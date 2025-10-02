Assalto all'Europa

IL TEMPO (L. PES) - Il viaggio europeo riparte da Roma. Stasera all'Olimpico i giallorossi sfidano il Lille (fischio d'inizio ore 18.45, diretta Sky Sport) per continuare ad accumulare punti nella fase campionato. Dopo la vittoria di Nizza ancora una squadra francese per Gasperini, che non vuole sentir parlare di stanchezza ed è pronto a confermare gran parte della formazione tipo vista in queste ultime settimane. «La fatica degli ultimi impegni non è fisica, ma può essere stata sulle motivazioni. Non è facile uscire da partite come il derby, che ti toglie tante energie. Queste sono le abitudini che dobbiamo acquisire. Oggi a calcio giochi tre partite sempre. Deve diventare la normalità e non qualcosa di eccezionale. Sarà una partita in cui bisognerà essere molto attenti, preparati, incontriamo una squadra di ottimo livello». Cambiare poco per puntare sulle conferme che il campo ha dato al tecnico, ma anche per necessità soprattutto nel reparto offensivo. «Tanto per essere chiari, non è usuale per me finire le partite con due centrocampisti messi come attaccanti, come successo nel derby e a Nizza, ma è una situazione che ti costringe a fare anche questo e quindi bisogna pensarci. Forse davanti abbiamo davanti meno alternative con Bailey e Dybala fuori. E questo ci costringe ad usare gli stessi giocatori, se dall'inizio o a gara in corso». Tra i ballottaggi nel reparto offensivo c'è quello legato al centravanti, con Dovbyk che nelle ultime settimane ha riguadagnato terreno su Ferguson. «L'irlandese è un giocatore giovane, si sta applicando. Sta facendo bene, lui e Dovbyk si stanno alternando, l'importante è che entrambi abbiano una crescita prima di tutto sul piano fisico, poi sul resto. Il fatto di giocare così tante partite è un vantaggio per me e in certi ruoli è possibile fare la differenza più da subentranti che non da titolari, mi viene in mente Muriel a Bergamo». Non c'è scelta, per Gasp, tra campionato e coppa, l'ex Atalanta ha le idee molto chiare. «È importante tutto, il campionato è fondamentale, l'Europa altrettanto, così come la Coppa Italia. Abbiamo tre competizioni, dobbiamo affrontarle per essere più com-petitivi ovunque e andare più avanti possibile». Accanto al tecnico anche Evan N'Dicka, tra i migliori per rendimento della rosa giallorossa. «Sto bene a Roma, penso che tutti i calciatori stiano bene quando giocano. Come dico sempre, la difesa è la difesa. A me piace giocare sul lato più offensivo, rispetto al passato. Io sono qua per crescere. Mi sento bene. Se possiamo arrivare in fondo? Per me è un po' presto per parlarne. Vediamo che succede con il Lille. Stiamo bene, abbiamo battuto il Nizza. Vediamo partita dopo partita». Si comincia da stasera, all'Olimpico per confermarsi e continuare a correre anche in Europa.