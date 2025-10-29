Aspettando i ritardatari

Adesso bisogna tornare a vincere all'Olimpico, riprendendo un legame con il pubblico sempre appassionato, ma deluso dagli ultimi risultati. Le condizioni sono complicate perché il Parma è messo molto bene in difesa e domenica ha ingabbiato il Como, rischiando anche di vincere. Certo, il ritorno di Dybala nelle condizioni migliori è un ottimo segnale, ma non basta: ci vogliono anche altri che trovino la strada del gol. La riscoperta di Cristante (per i più duri a capire) è certo merito di Gasperini, ma anche un'evidente stato di ottima forma di Pellegrini avrà la sua importanza. (...) Gasperini, però ha un vantaggio: potrà fare esperimenti e confermare alcune novità che abbiamo scoperto nelle ultime partite. Wesley è andato benissimo, sia a destra che a sinistra, ma soprattutto a sinistra pochi lo aspettavano già così pronto. (...) Consiglio prudenza, ma è anche il momento di rimettere bene al loro posto Soulé e Bailey. E poi rivediamo bene Dovbyk, che abbiamo apprezzato a Reggio. (...)

(Il Messaggero)