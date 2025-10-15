Aspettando Bailey: per la Roma di Gasp c'è il rebus del gol

L'attesa del piacere non è sempre un piacere. Soprattutto ad aspettare è Gian Piero Gasperini, che voleva sfruttare la pausa delle nazionali per schiarirsi le idee sul deludente reparto offensivo. Durante la sosta, il tecnico credeva di poter ritrovare da subito Leon Bailey, che per ora ha svolto un solo allenamento con la squadra e che poi si è concluso nel peggiore dei modi con il lungo calvario durante oltre un mese. [...] Ieri il giamaicano ha lavorato a parte e vederlo giocare contro l'Inter sembra quasi impossibile. L'obiettivo ora è la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen o addirittura contro il Sassuolo. La strategia è chiara, evitare ricadute senza affrettare i tempi. Allora, contro l'Inter il tecnico sarà costretto a pescare qualche jolly in più come Dybala.

(La Repubblica)