Arriva l'Inter, occhi puntati su Koné: il "risolvi problemi" di oggi e domani

Se il passato di Manu Koné è ormai in archivio, con la sua cessione all'Inter evaporata, il presente ed il futuro con la Roma sono tutti da scrivere. Intanto, Gasperini se lo gode e dopo aver rischiato di perderlo ha deciso di plasmarlo a sua immagine e somiglianza o meglio, a renderlo simile ad Ederson. [...] Il tecnico ha lavorato con lui per spiegarli come si deve comportare in campo, è al centro del progetto tecnico-tattico. Manu ha giocato sei partite su sei e le presenze stagionali, contando anche l'Europa League, sono otto su otto. Il rendimento del francese è ciò che rafforza il primato della Roma, che si ritrova un pò a sorpresa in vetta insieme al Napoli. [...] Il centrocampista va al massimo anche con la Francia, dove ormai è titolare inamovibile. Le certezze del presente, però, non sono quelle del futuro. La Roma dovrà prendere una decisione su di lui entro fine stagione. Pagato 18 milioni dal Borussia Monchengladbach, il suo valore ora è di circa 50 milioni di euro. E, il club giallorosso potrebbe dover sistemare i conti con la sua cessione. Ma, non è detto che sia obbligatorio farlo partire.

(corsera)