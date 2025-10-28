Arbitri, guardalinee e VAR: dagli errori allo stop. In cinque restano a casa

Dopo un fine settimana disastroso per arbitri e VAR, in Serie A è scoppiata la tempesta. Nell'occhio del ciclone c'è Gianluca Rocchi, che cercherà di spiegare in tv la ragione dietro alle decisioni che di ragionevole sembrano avere molto poco. In tv saranno analizzati gli episodi più controversi di quattro partite: Milan-Pisa, affidata a Zufferli, Napoli-Inter, Fiorentina-Bologna e Lazio-Juventus. Le designazioni per la nona giornata sembrano già presentare un conto ai colpevoli degli errori più gravi. Resteranno fuori in cinque: arbitro, guardalinee e VAR di Napoli-Inter, ma anche Colombo e Meraviglia, arbitro e VAR di Lazio-Juve. [...]

(La Repubblica)