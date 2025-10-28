Anticipare le partite alle 20: Serie A in pressing su DAZN

Due mesi fa a sorpresa il presidente della Lega di A, Ezio Simonelli, rivelò uno dei suoi sogni nel cassetto: "Vorrei far appassionare i giovani che sono distratti dai social. Le partite di sera non possono iniziare alle 20:45, io le fisserei alle 20". All'epoca sembrava quasi una boutade considerando che i diritti televisivi sono di DAZN fino al 2029 e nel bando la programmazione notturna è prevista per le 20:45. Eppure Simonelli non si è arreso. Ha avviato dei colloqui informali con i vertici di DAZN cercando di convincerli a fare un esperimento. [...] DAZN non ha detto di no a priori così ha chiesto alla Serie A di inviare una richiesta per iscritto. I colloqui ad ogni modo proseguono e c'è fiducia di poter assistere già in questa stagione a una partita pilota. [...]

(corsera)