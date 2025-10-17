Angelino out. A sinistra più Rensch di Tsimikas

Devyne Rensch potrebbe partire titolare domani sera all'Olimpico contro l'Inter. L'olandese, rimasto a Trigoria durante la sosta, è in vantaggio su Tsimikas per occupare la corsia sinistra, vista l'assenza di Angelino. Una scelta dettata anche da ragioni tattiche: sulla sua fascia agirà Dumfries, giocatore dal grande impatto fisico e offensivo, e Rensch, per caratteristiche, sembra più adatto a contenerlo senza rinunciare alla spinta. (...) L'ex Ajax ha le caratteristiche dell'esterno di Gasperini: rapido, disciplinato, capace di leggere le situazioni e di dare copertura in fase di non possesso. (...)

(corsera)