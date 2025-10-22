Angelino non ce la fa. Gasp a caccia di soluzioni per le fasce della Roma

Fascia scoperta. Di Angeliño non c'è traccia da quasi un mese. Il terzino sinistro non vede il campo da Roma-Verona dello scorso 28 settembre. Il primo bollettino: sindrome influenzale. Il secondo: bronchite asmatica. Ora le conseguenze: Angeliño è debilitato. L'obiettivo è ritrovare la forma ideale, ma qualche problema inaspettato ha fatto slittare ulteriormente il rientro dello spagnolo, che sta faticando. Quindi niente sfida contro il Viktoria Plzen, domani all'Olimpico dalle 21. Nel mezzo il debutto a sinistra di Tsimikas, titolare prima in Europa League (contro il Nizza il 24 settembre), poi a Firenze (era il 5 ottobre). (...) Già prima che Ghisolfi venisse sostituito da Massara, le richieste di Gasperini alla direzione sportiva erano chiare: servivano almeno due nuovi terzini, uno a sinistra e uno a destra. Le valigie di Angeliño per l'Arabia Saudita erano pronte. L'Al-Hilal, di proprietà del fondo sovrano Pif, aveva messo sul piatto circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Un affare lampo sfumato prima del Mondiale per club. L'incasso avrebbe generato una plusvalenza importante per il bilancio romanista, visto che l'anno precedente Angeliño era stato riscattato a cinque milioni. Niente da fare: lo spagnolo rimane. Gasperini deve adattarsi come fa, del resto, con molti altri giocatori. (...) Da quella parte servono muscoli e tanto fiato. Aspetti che Angeliño sta cercando di migliorare, giorno dopo giorno. Il countdown allora va resettato: serve ancora tempo. La prima gara utile per il rientro diventa Sassuolo-Roma del 26 ottobre, ma è probabile che lo spagnolo rimandi l'appuntamento con il campo a fine mese contro il Parma o i primi di novembre con il Milan. Al suo posto è pronto Tsimikas, abituato - nelle ultime stagioni - al ruolo di riserva. Forse per questo, contro l'Inter, Gasperini ha preferito adattare Wesley. Così anche le fasce, come l'attacco, diventano il regno dell'incertezza.

