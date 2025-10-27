Addio a Beatrice, il padre: "Dal minuto di silenzio al messaggio della Roma, siamo circondati da un mare di solidarietà e commozione"

CORSERA - Parla Andrea Bellucci. Il padre di Beatrice, la ragazza scomparsa venerdì sera in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna sul quotidiano e si è soffermato anche sullo striscione esposto dai tifosi della Roma al Mapei Stadium dedicato a sua figlia.

Che ragazza era sua figlia?

«Una bella persona, pulita, solare. Si vede da tutto quello che sta succedendo, dal mare di solidarietà e commozione che ci circonda. Ieri il minuto di silenzio sui campi da pallavolo di Serie A, il messaggio della As Roma. Assolutamente chiaro che non poteva essere coinvolta nelle gare. Sono state sballottate e sbattute contro un albero, due brave ragazze che se ne andavano a cena, senza bere, né fumare, mai avuto un vizio».