A Firenze torna Dybala certezza dal dischetto

Tre rigori sbagliati contro il Lille. Una sequenza da horror. Tra i tifosi, una sola domanda: «E il prossimo chi lo tira?». Non Dovbyk, che a Girona pareva infallibile. Forse Soulé, che domani (ore 15) a Firenze sarà in campo. Magari Paulo Dybala, che tornerà tra i convocati e contro la Fiorentina partirà dalla panchina. Dal dischetto l'argentino non ha mai tradito i giallorossi. Da quando è alla Roma, la Joya non ha mai fallito dagli undici metri: 17 su 17. Gol pesanti. Anche per l'infermeria: era il 9 ottobre 2022 quando l'argentino si infortunava calciando un rigore contro il Lecce. [...] Ora, invece, ci sono i rumors su un possibile rinnovo. Per il ds Massara non c'è fretta, ma il confronto ci sarà: Paulo giallorosso a vita o il divorzio. Un passaggio pesante. Più di un rigore.

(la Repubblica)