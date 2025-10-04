A Firenze solo 300 nel "formaggino"

E c'era da aspettarselo: se ne sono andati in fretta e furia i 300 biglietti per il settore ospiti dell'Artemio Franchi di Firenze messi in vendita dalla Fiorentina ieri pomeriggio, con vendita solo in ricevitoria, tra l'altro. La vendita dei biglietti per i tifosi romanisti (residente nella nostra Regione) è stata riservata solamente al settore ospiti e ai possessori di Fidelity card As Roma. (...) Intanto per Roma-Inter in programma alla ripresa dopo la sosta, sabato 18 ottobre alle 20.45, si è raggiunta quasi quota 60 mila spettatori.

(Il Romanista)