A fine contratto o prestiti, per allargare la rosa Gasp rilancia e rivaluta tutti

Le priorità attuali della Roma non sono i rinnovi contrattuali, ma il completamento della rosa per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini. La società ha chiarito che il focus è sul mercato di gennaio per fornire al tecnico i rinforzi necessari.

Paradossalmente, proprio i giocatori con stipendi pesanti e contratti in scadenza, che non rientrerebbero nel nuovo corso "giovane e sostenibile", stanno trovando spazio e considerazione. La missione di Gasperini è chiara: valorizzare i giovani talenti per creare patrimonio per il club. Tuttavia, il tecnico sta andando oltre, coinvolgendo attivamente anche i "senatori" in scadenza.

Giocatori come Dybala e Pellegrini, rientrati da lunghi infortuni, sono stati subito reinseriti, così come El Shaarawy e Celik (quest'ultimo con buone chance di rinnovo). Anche Hermoso, che in estate era sul piede di partenza, ha trovato spazio da titolare.

Gasperini non sta facendo distinzioni tra giovani e veterani, ma sta utilizzando tutte le risorse a disposizione per rendere la Roma più competitiva, in attesa dei rinforzi. Con una rosa ancora incompleta, ha pensato esclusivamente al bene della squadra, coinvolgendo il gruppo al completo, inclusi i giocatori in prestito come Tsimikas e Ferguson.

(corsera)